رئيس المسابقات لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بموعد السوبر .. وسبب نقل نهائي الكأس

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 18:53

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الاتحاد

شدد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إنه نظيره "كاف" لم يرسل أي خطابات حدد من خلالها موعد لقاء السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بمنافسه نهضة بركان المغربي على لقب السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر الجاري.

وقال مازن مرزوق لـFilGoal.com: "حتى الآن لم نتلق أي خطابات تفيد بتحديد موعد للسوبر الإفريقي".

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وشدد "كل المواعيد المنتشرة حاليا للقاء غير صحيحة على الإطلاق".

وبسؤاله عن سبب نقل نهائي كأس مصر إلى ملعب برج العرب من استاد القاهرة أجاب "تم غلق الملعب للصيانة فور نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "لا يوجد أي سبب أمني لنقل المباراة بل لصيانة استاد القاهرة فقط".

وسيلتقي الأهلي مع منافسه طلائع الجيش السبت المقبل في استاد برج العرب في نهائي كأس مصر.

الأهلي السوبر الإفريقي طلائع الجيش في الكأس
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