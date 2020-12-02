الاتحاد السكندري يحتج على معروف: نطالب بالعدالة الغائبة عن مبارياتنا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 18:00

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد

قدم الاتحاد السكندري احتجاجا رسميا ضد حكم مواجهته في نصف نهائي كأس مصر ضد الأهلي، محمد معروف.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي: "أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس الثلاثاء أمام النادي الأهلي والتي أدارها الحكم محمد معروف والذي لم يكن موفقا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بفريق الاتحاد السكندري بالرغم من توافر تقنية حكم الفيديو".

وأضاف البيان "وأبرز هذه الأخطاء تراجع حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندري أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت في هدف غير شرعي للفريق المنافس".

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وأردف "وحيث أقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بالمخالفات التي تم الإشارة إليها بما لا يدع مجالا للشك أن نادي الاتحاد السكندرى قد تعرض لظلم واضح لا يقبل التشكيك، الالتزام والتريث في اتخاذ القرارات المصيرية له حدود و لكن في ظل المستوى غير الجيد للتحكيم وبهذه الصورة ، فانه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل في ظل الالتزام الأدبي لمجلس إدارة النادي تجاه جماهيره الكبيرة التي تشعر بغضاضة بالغة لكثرة الظلم الذي يتعرض له فريقها باستمرار".

وأكمل بيان النادي "يطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة وتقييم السادة الحكام و خاصة بالمباريات الحاسمة، وأن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفقا في قراراته وألحق الضرر بأي فريق بالمسابقة".

وأتم البيان: "إدارة النادي ستدافع عن حقوقه وجماهيره العظيمة مهما كلفها الأمر وأن جميع الخيارات مطروحة في هذا الملف الذي عانى منه نادي الاتحاد السكندري في السنوات الأخيرة" .

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل للنهائي لمواجهة طلائع الجيش. (طالع التفاصيل)

الأهلي الاتحاد السكندري كأس مصر محمد معروف
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