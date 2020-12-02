الزمالك يعلن ضم المثلوثي

أعلن النادي الزمالك رسميا تعاقده مع المدافع الدولي التونسي حمزة المثلوثي بعقد يمتد لـ3 سنوات. وذلك في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي.

وأوضح النادي في بيانه: "يأتي ذلك في إطار تدعيم الجانب الأيمن للفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد".

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021 ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى.

وكان المثلوثي قد شارك في تدريبات الزمالك لأول مرة يوم الأحد الماضي، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.

وتعاقد الزمالك مع المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع الصفاقسي التونسي.

وتواجد صاحب الـ28 عاما في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

المثلوثي لعب 28 مباراة دولية مع منتخب تونس صنع خلالها 3 أهداف.