حارس ليفربول الشاب: هذا ما فعله كلوب وأليسون وأدريان معي

كشف كويفن كيليهير حارس ليفربول الشاب ردود أفعال مدربه يورجن كلوب وزميليه أليسون بيكر وأدريان حول مشاركته أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

الحارس الأيرلندي الشاب شارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي فاز بها ليفربول بهدف وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وقال كيليهير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أخبرني الجهاز الفني بمشاركتي في اللقاء ليلة المباراة، كنت متحمسًا للغاية، ومنذ أن علمت بأنني سأكون الحارس الأساسي وضعت كل تركيزي في المباراة".

وأضاف "أنا أبذل قصارى جهدي في التدريبات لأكون مستعدًا عندما يحتاجني الفريق. دائمًا ما أفكر في ضرورة أن أكون على أتم الاستعداد عندنا تأتي فرصة اللعب، وها أنا أجني ثمار العمل الذي أقوم به كل يوم".

وتابع الحارس البالغ من العمر 22 عاما "لم أقابل أليسون ليلة المباراة، ولكنه أرسل لي رسالة تمنى لي فيها التوفيق".

وأكمل "أدريان أيضًا قدم لي دعمًا كبيرًا، قال لي إنه يقف بجانبي ولن يتوقف عن دعمي مهما كانت النتيجة، كانت لفتة لطيفة للغاية منه".

وكان كيليهير هو أول لاعب يركض يورجن كلوب مدرب ليفربول نحوه بعد صافرة النهاية.

وعلق على ذلك بقوله "بالطبع، سعدت كثيرًا بقدومه إليّ واحتضاني بهذه الطريقة، قال لي إنني استحق الخروج بشباك نظيفة، لذا كانت لحظة جميلة بالنسبة لي".

الحارس الإيرلندي أمامه فرصة للمشاركة في لقاء وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بسبب غياب أليسون للإصابة.

وأتم "أعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد أمام أياكس، لذا أتمنى أن أبني على هذا الأداء في المستقبل، وإذا أتت فرصة أخرى، سأسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل كذلك".

ونجا ليفربول من فخ منافسه أياكس وانتصر عليه بهدف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ليفربول منافسه أياكس بملعب أنفيلد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كورتيس جونز في الدقيقة 58.

ذلك الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة يضمن به التأهل للدور التالي متصدرا للمجموعة بعدما تعادل منافسه أتالانتا مع ميتييلاند.

فيما يأتي أتالانتا ثانيا بثماني نقاط ويليه أياكس بسبع نقاط.

ويحتل ميتييلاند المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح حتى الدقيقة 90 حينما تم استبداله برييس ويليامز.