توخيل: الفوز على يونايتد في أولد ترافورد ليس مستحيلا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 15:21

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

يعتقد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان أن تحقيق الانتصار على مانشستر يونايتد في ملعبه لا يعد أمرا مستحيلا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المجيء إلى أولد ترافورد لتحقيق الفوز هو أحد التحديات الكبيرة، ولكنه ليس مستحيلا".

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وشدد المدرب الألماني "نجن جاهزون لهذا التحدي".

توخيل سيواجه مهاجمه السابق إدينسون كافاني والذي تألق مؤخرا بعد انتقاله للشياطين الحمر في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح توخيل "لقد كان كافاني حاسما في مباراتهم الأخيرة ضد ساوثامبتون، إذ أظهر قدراته الرائعة في منطقة جزاء الخصم".

وأتم مدرب سان جيرمان "أداء كافاني ليس مفاجأة لنا، فنحن نعرفه جيدًا، سيتعين علينا إيجاد حلول ضده".

ويتصدر يونايتد المجموعة الثامنة بتسع نقاط يليه سان جيرمان ولايبزيج بست نقاط لكل منهما.

فيما يأتي باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.

باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد توماس توخيل
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