روبرتسون: أنانية صلاح وماني؟ هكذا تسير الأمور داخل وخارج الملعب

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 14:48

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن أضلاع هجوم فريقه، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمنيو، مطالبون بالأنانية في بعض الأحيان، مشددا على علاقتهم القوية داخل وخارج الملعب.

وقال روبرتسون في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "العلاقة بين ثلاثي هجوم ليفربول خارج الملعب قوية للغاية، وفي الملعب يكون كل شيء على ما يرام دائمًا".

وأضاف "لكن هؤلاء اللاعبين يحصلون على رواتب ضخمة ليكونوا أنانيين، نحن نحتاج منهم تسجيل الأهداف والمجازفة في الثلث الأخير".

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وأردف قائد منتخب اسكتلندا "عندما يكونون أمام المرمى، نتوقع منهم أن يسددوا ليهزوا الشباك".

وتابع "في بعض الأحيان يقول الناس إن صلاح كان من الممكن أن يمرر، أو أن ماني من الممكن أن يمرر، وكذلك فيرمينو، لكن هؤلاء يحصلون على أموال لاتخاذ قرارات في جزء من الثانية من أجل تسجيل الأهداف للفريق".

وواصل روبرتسون "الثلاثي، بالإضافة إلى ديوجو جوتا، لاعبون رائعون وقد أظهروا ذلك جميعًا منذ أن انضموا إلى ليفربول".

وأكمل "علاقتهم قوية تمامًا مثل أي علاقة أخرى بين لاعبي كل خط في الفريق وهذا هو السبب في أننا كنا ناجحين بشكل ملفت خلال العامين الماضيين".

وأتم البالغ من العمر 26 عاما "لن تصل إلى أي نجاح بدون هذه العلاقات القوية بين اللاعبين".

الثلاثي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ثم لقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

ليفربول يتواجد حاليا في صدارة الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع توتنام بعد مرور 10 جولات من الموسم الجديد، كما ضمن التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على رأس مجموعته.

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