الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الزمالك

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بإيقاف حسين الشحات لاعبه لمباراتين على خلفية الأحداث التي وقعت عقب نهاية نهائي القرن ضد الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح الأهلي في بيانه إلى أن كاف أشار إلى أن إيقاف الشحات يسري بداية من النسخة الجديد لدوري الأبطال 2020-2021، مع التأكيد على أحقية مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

وكان الأهلي قد توج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز أمام الزمالك بنتيجة 2-1.

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وأعلن حسين الشحات جناح الأهلي طرده عقب مواجهة الزمالك رفقة لاعب لم يسمه بسبب مشادة بينهما.

وقال الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "كنت أقول لزملائي سنفوز بالمباراة وجدت أحد اللاعبين يضحك على حديثي ويسخر منه مع زملائه".

وأضاف "عقب المباراة قلت له فزنا الحمد لله وقام بالدخول في مشادة معي وطردنا الحكم".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب المقصود هو مصطفى محمد. الذي تعرض للطرد بدوره كذلك.

في إفريقيا نهائي القرن السوبر الإفريقي
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