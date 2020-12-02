الزمالك يفرض حظرا إعلاميا على كافة أعضاء الفريق الأول

أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض حظرا إعلاميا على جميع عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين. وذلك في بيان عبر الموقع الرسمي.

وأشار البيان إلى منع اللاعبين والأجهزة الطبية والفني والإدارية من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة أو استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.

ويأتي هذا القرار حسب وصف البيان لفرض حالة "من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة مع قرب انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد 2020-2021".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته يوم السبت، استعدادا لأولى مواجهاته في الدوري الممتاز ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 3-1 من طلائع الجيش مساء الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس مصر.

ومن المفترض أن يواجه الزمالك المقاولون العرب في الجولة الأولى ثم بيراميدز في الثانية وسموحة في الثالثة والأهلي في الرابعة.