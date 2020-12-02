ماركا: ريال مدريد يفكر في راؤول وبوكيتينو لخلافة زيدان

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

يفكر نادي ريال مدريد في اسمين لخلافة زين الدين زيدان مدربه الحالي إذا ما قرر رحيله عن تدريب الفريق خلال الأيام المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد يفكر في راؤول جونزاليس مدرب ريال مدريد كاستيا، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق لخلافة زيدان.

وكان بوكيتينو قريبا من تدريب ريال مدريد بعد رحيل رافاييل بينيتث مدرب الفريق السابق، لكن تعاقده مع توتنام حال دون رحيله إلى النادي الملكي.

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ولم يخف بوكيتينو قط اهتمامه بتدريب ريال مدريد إن سنحت له الفرصة.

على الجانب الآخر، راؤول أسطورة النادي الملكي، يعد خيارا متاحا، لكن هناك توجها داخل ريال مدريد بعدم جلب مدرب شاب في وضع غير مستقر مثل الوضع الحالي، لكنه يُرى كمدرب المستقبل للفريق، لكن ليس الآن.

زيدان أعلن أنه لن يستقيل من تدريب ريال مدريد، لكن نيته لا تعني ضمان مستقبله مع النادي الملكي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية. (طالع التفاصيل)

وكان ريال مدريد قد خسر بنتيجة 2-0 من شاختار في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ما يعني أن تأهله لدور الـ16 من المسابقة لن يتحدد سوى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكانت تلك الخسارة الخامسة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت في الخامسة والربع مساء في الدوري الإسباني.

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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