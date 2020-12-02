ماركا: مستقبل زيدان لم يعد مضمونا مع ريال مدريد.. "قرارات هامة" قادمة

يبدو أن إعلان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لنيته بعدم الاستقالة من منصبه، قد لا تعني ضمان مستقبله مع النادي الملكي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن مستقبل زين الدين زيدان مع ريال مدريد ليس مضمونا أو آمنا بعد الخسارة من شاختار في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد خسر بنتيجة 2-0 من شاختار في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ما يعني أن تأهله لدور الـ16 من المسابقة لن يتحدد سوى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكانت تلك الخسارة الخامسة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الثقة في زيدان لم تعد كما كانت في سابق عهدها، إذ أن هناك العديد من قراراته التي أصبح مثار جدل كبير، الأمر ذاته بالنسبة لمنصبه الحالي، والأسبوع المقبل قد يكون حاسما.

وألمح التقرير إلى أن النادي كان واثقا من تعافيه من الخسائر الأخيرة، لكن سلوك الفريق خلال مواجهة شاختار في أوكرانيا كان لها أثرا كبيرا في تغيير وجهة نظر الإدارة.

وأوضحت "ماركا" أن الأمر منوط حاليا برد فعل اللاعبين في المباراة المقبلة، لكن "قرارات هامة سيتم اتخاذها في القريب العاجل". دون أن توضح ماهية تلك القرارات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت في الخامسة والربع مساء في الدوري الإسباني.