شكوك حول إمكانية غياب أليسون لأسبوعين

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن حارسه البرازيلي أليسون بيكر سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة بسبب الإصابة.

في الساعات الأخيرة قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا استبعد كلوب حارسه البرازيلي بسبب إصابة عضلية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه إنه من المحتمل أن يغيب أليسون عن مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

وأشار المدرب الألماني إلى أن غياب أليسون عن لقاء أياكس كان بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، مما أجبره على إشراك كويفن كيليهير الذي خاص أول مباراة أوروبية له وتألق وخرج بشباك نظيفة.

وأتم كلوب "لقد خضع للكشف بالآشعة، إنها إصابة طفيفة، لكنني لم أعرف من قبل إصابة في العضلة الخلفية لا يغيب اللاعب بسببها من 10 إلى 14 يومًا".

في الوقت نفسه، أشارت بعض التقارير إلى أن فترة غياب أليسون قد تمتد إلى أسبوعين.

ونجا ليفربول من فخ منافسه أياكس وانتصر عليه بهدف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد كورتيس جونز في الدقيقة 58.

ذلك الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة يضمن به التأهل للدور التالي متصدرا للمجموعة بعدما تعادل منافسه أتالانتا مع ميتلاند.

فيما يأتي أتالانتا ثانيا بثماني نقاط ويليه أياكس بسبع نقاط.

ويحتل ميتييلاند المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها حتى الدقيقة 90 حينما تم استبداله برييس ويليامز.

ويحل وولفرهامبتون ضيفا على ليفربول يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي، على أن يواجه الحمر فريق ميتلاند في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.