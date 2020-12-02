وفاة أبرهون مدافع المغرب بعد صراع مع المرض

أعلن نادي ريزا سبور التركي عن وفاة محمد أبرهون مدافع الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وكان أبرهون يتلقى العلاج بإحدى المستشفيات التركية بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفى أبرهون عن عمر يناهز 31 عاما، وكان ريزا سبور أخر محطاته الكروية.

وسبق وأن لعب محمد أبرهون لنادي المغرب التطواني وتوج معه بالدوري مرتين.

واحترف أبرهون في أندية موريرينسي البرتغالي وريزا سبور التركي.

وسبق للاعب تمثيل المنتخب المغربي الأول وخاض 7 مباريات دولية.