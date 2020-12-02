تعرف على موعد ومكان نهائي كأس مصر

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - طلائع الجيش

تأهل الأهلي وطلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر بعد إقصاء الاتحاد السكندري والزمالك على التوالي.

وسبق وأعلنت لجنة المسابقات عن إقامة نهائي الكأس يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وستقام المباراة في استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

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وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين لهدف في ملعب السويس الجديد يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من هزيمة غريمه التقليدي الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب.

يذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

كما ضمن الطلائع المشاركة في كأس السوبر وفقا للائحة حتى لو خسر النهائي كما قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق لـFilGoal.com.

الأهلي طلائع الجيش في الكأس
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