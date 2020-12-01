صلاح محسن: سأقاتل لاستعادة مستواي وثقتي للظهور بشكل جيد مع الأهلي

شدد صلاح محسن مهاجم الأهلي على أنه سيقاتل لاستعاد مستواه مع المارد الأحمر في الموسم المقبل.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وعاد صلاح محسن للأهلي بعد انتهاء إعارته مع سموحة، ليشارك في فوز الفريق الأحمر على الاتحاد السكندري والتأهل لنهائي كأس مصر لمواجهة طلائع الجيش.

وقال صلاح محسن عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "المواجهة كانت صعبة ضد فريق قوي ولكن استطعنا تحقيق الفوز وهذا هو الطبيعي بالنسبة للأهلي".

وأكمل "سأقاتل لاستعادة مستواي وثقتي في نفسي للظهور بمستوى جيد مع الأهلي وسنركز بكل قوة للفوز بكأس مصر".

وتابع "الأهلي يساعد لاعبيه الصغار بالإعارة لاكتساب الخبرات والمشاركة والعودة مرة أخرى للفريق".

وأتم تصريحاته "هدفي هو الظهور بمستوى جيد مع الأهلي ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز والعودة مرة أخرى لمنتخب مصر الأول".