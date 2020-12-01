خبر في الجول – روقا ينتظر زوال الورم للخضوع لآشعة بعد إصابته ضد طلائع الجيش

ينتظر محمد أشرف "روقا" لاعب الزمالك زوال الورم أسفل ركبته كي يستطيع إجراء آشعة لتحديد مدى إصابته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن روقا تعرض لإصابة أسفل الركبة ما أدى لتورم تلك المنطقة بشكل كبير ما صعب من إجراء آشعة.

وسيخضع روقا لآشعة عقب ساعات بعد زوال الورم لتحديد مدى الإصابة وفترة غيابه.

وتعرض روقا للإصابة في لقاء فريقه الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر في ملعب برج العرب.

إصابة لاعب الزمالك جاءت بعد محاولة التفافه لمتابعة اللعب ولكنه سقط دون تدخل من أي شخص.

وكان روقا عاد للزمالك بعدما أعير مرتين لإنبي وطلائع الجيش.

وخسر الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف في نصف نهائي كأس مصر.