وفاة محمد الفكهاني لاعب بتروجت واتحاد الشرطة السابق

توفي محمد الفكهاني لاعب بتروجت واتحاد الشرطة السابق عن عمر يناهز الـ 34 عاما.

وتعرض اللاعب لهبوط مفاجئ أثناء مشاركته في مباراة مع زملائه بملعب خماسي أدى لوفاته.

وتقدم نادي بني سويف برئاسة علي سليم ومجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين وفاة محمد الفكهاني لاعب الفريق السابق مساء اليوم.

وسبق أن تواجد الفكهاني مع بتروجت ضمن الفريق الذي قدم أداءً جيدا في الدوري حتى 2011.

وخاض الفكهاني 53 مباراة وسجل 3 أهداف في الدوري المصري.

وسبق للمدافع أن انضم لقائمة منتخب مصر من قبل دون أن يخوض أي مباراة بقميص الفراعنة.