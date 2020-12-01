وادي دجلة لـ في الجول: لا نمانع رحيل عبد العاطي إلى الزمالك.. ولكن حاليا لا توجد مفاوضات

كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة في وادي دجلة عن عدم ممانعة ناديه رحيل محمد عبد العاطي لاعب الفريق إلى الزمالك.

وقال مدير شركة الكرة في دجلة لـFilGoal.com: "كانت هناك مفاوضات سابقة مع الزمالك لانتقال عبد العاطي لهم".

واستدرك "لكن حاليا لا توجد أي مفاوضات".

وأتبع "لا مانع في رحيل عبد العاطي حال وصول العرض المناسب وقبل غلق باب القيد الثاني للموسم الجديد".

وتنتهي فترة القيد الثانية استعدادا للموسم الجديد 2020-2021 في السادس من شهر ديسمبر الجاري.

عبد العاطي صاحب الـ25 عاما هو من ناشئين وادي دجلة وخاض مع الفريق 78 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف ولم يسجل.