تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا بسبب "زيادة الإصابات بـ كورونا"

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

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تأجلت مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ضمن افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف نيوكاسل.

المباراة كان مقررا إقامتها يوم الجمعة المقبل، وتأجلت لآجل غير مسمى، لتصبح أول مباراة تؤجل الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.

ويخضع عدة لاعبين من صفوف لاعبي جيوش المدينة والطاقم الفني للعزل المنزلي بعدما جاءت نتيجة مسحتهم إيجابية.

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وأغلق "دارسلي بارك" مقر تدريبات نيوكاسل يومي الإثنين والثلاثاء.

وتقدم نيوكاسل بطلب تأجيل المباراة والتي ستقام على ملعب "فيلا بارك" وسيتحدد موعدها الجديد لاحقا.

نيوكاسل يحتل المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل أستون فيلا فيروس كورونا
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