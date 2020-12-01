إسماعيل يوسف يوضح سبب مشاركة كاسونجو بدلا من أوناجم في نهائي إفريقيا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

إسماعيل يوسف

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق سبب غياب محمد أوناجم عن نهائي إفريقيا ومشاركة كاسونجو كابونجو بدلا منه.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان كاسونجو قد حل بديلا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" في أول 10 دقائق من الشوط الثاني من نهائي إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف عبر استوديو أون تايم سبورتس: "من رأيي أن باتشيكو كان يخشى بسبب إصابة أوناجم وعدم جاهزيته في مباراة النهائي".

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وكشف "أخر أربعة أيام في التدريبات لم يشارك سوى نصف ساعة بسبب الإصابة لذلك لم يكن جاهزا بالشكل المناسب".

وشدد إسماعيل يوسف "بالنسبة لي أوناجم لاعب رائع مثل أشرف بنشرقي وقادم من فريق كبير مثل الوداد لكنه يحتاج للمشاركة في 4 أو 5 مباريات على التوالي".

وبسؤاله عن مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الكأس أوضح "أحمد أبو الفتوح لم ينضم إلى فريق الزمالك إلا بعد نهائي إفريقيا".

وأضاف "كما لم يشارك في التدريب الأساسي لمعاناته من الإجهاد لذلك خرج من القائمة".

وأتم تصريحاته "على العكس محمد أشرف روقا كان يتدرب في الخارج لذلك لديه الجاهزية وسيشارك بشكل أساسي في مباراة الكأس".

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