مكمانامان: كلوب سيواصل الاعتماد على صلاح وماني وفيرمينو أكثر من جوتا

يعتقد ستيف مكمانامان لاعب ليفربول السابق أن يورجن كلوب المدير الفني للحمر سيستمر في الاعتماد على الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو أكثر من المتألق مؤخرا ديوجو جوتا.

وسجل جوتا، الذي انضم لليفربول الصيف الماضي، هدفه الثامن في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات، وذلك في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال ماكمانامان في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "ما زلت أعتقد أن كلوب يحب الاعتماد على صلاح وفيرمينو وماني في الوقت الحالي، بقدر ما كان جوتا رائعًا للغاية".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق "أعتقد أنه جوتا سيظل اللاعب الذي سيتركه على مقاعد البدلاء في الفترة الحالية".

وتابع "إذا استمر في التألق فقد يتغير ذلك، لكن كلوب فاز بالدوري بصلاح وماني وفيرمينو لذا فهو يثق بهم تمامًا".

الدولي المصري هو هداف ليفربول هذا الموسم حتى الآن برصيد 10 أهداف في كل المسابقات، مقابل 9 أهداف لزميله البرتغالي.

فيما أحرز السنغالي ماني 5 أهداف، وهز البرازيلي فيرمينو الشباك مرتين.

ويستعد ليفربول لملاقاة أياكس في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بملعب أنفيلد.