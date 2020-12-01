مدرب حراس الأهلي: توقعت توجيه الشكر لي بعد رحيل فايلر.. والخطيب يفهم وضعنا جيدا

قال ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي إنه توقع توجيه الشكر له بعد رحيل ريني فايلر مدرب الفريق السابق، لكن ثقة النادي جعلته يشعر بالفخر، كما أثنى على أداء محمد الشناوي حارس الفريق في نهائي القرن ضد الزمالك.

وصرح يانكون لموقع LaProvince البلجيكي قائلا: "الأمر بسيط للغاية، نهاية الأسبوع الماضي لم أتمكن من الحديث لم يكن صوتي يخرج قط، كان ديربي حقيقي، ضغط كبير وكل شيء على المحك، قبل أن يكون هذا هو الناتج غير الطبيعي، في آخر لحظات المباراة".

وواصل "لم تكن هناك جماهير في الملعب، لكننا ضبطنا حالتنا النفسية، انفجرنا جميعا بعد الهدف الثاني، الكل كان يركض جهة راية الركنية حيث اجتمع اللاعبون".

وأكمل "حينها ركضت كالمجنون من على مقاعد البدلاء لكي أنضم للاحتفالات، ركضت بسرعة كبيرة لدرجة أنني سقطت والأمر مؤلم لكنني لم أكن أشعر بأي شيء (ضاحكا)".

وتابع "كان هذا تأثير الهدف، بكل تأكيد".

الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 2-1 في نهائي القرن يوم الجمعة 27 نوفمبر.

وتطرق يانكون للحديث عن المباريات المقبلة للأهلي قائلا: "لازال أمامنا مباراتين لنلعبها في عام 2020، هذا الثلاثاء سنخوض مباراة في نصف نهائي كأس مصر، وسنفعل كل شيء لكي نصل إلى النهائي يوم 5 ديسمبر، بعد 5 أيام أخرى سنخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان".

وتابع "إنه فريق محسن ياجور، عملت معه في شارلروا".

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء.

وتحدث يانكون عن استمراره مع الأهلي قائلا: "توقعت أن يتم توجيه الشكر لي بعد رحيل ريني فايلر، لأن الأمور تحدث بهذه الطريقة دائما مع تغيير الطاقم التدريبي، لكن بعد رحيل المدرب بيوم، يمكنك تخيل الموقف".

وتابع "يوضح ذلك الثقة وتم تأكيد بقائي بتوقيع عقد يمتد لعامين، منحني ذلك الكثير من الفخر، وتعاوني مع الجهاز الفني الجديد يسير على نحو جيد للغاية".

وأردف "الأهلي قد يكون الأفضل كونه أهم ناد في الدولة والقارة فيما يخص التتويج بالألقاب، لكنه يظل عائلة، الرئيس لا يضع علينا أي ضغط، كان لاعبا كبيرا في النادي في الماضي، ويفهم الوضع جيدا ويعلم كيف يتصرف مع المجموعة".

وعاد للحديث عن المباراة قائلا: "حينما تعادل الزمالك عانينا بعض الشيء، لكننا لم نستقبل أي فرصة خطيرة، بعد ذلك لعبنا على نقاط قوتنا لنصنع الفارق".

وأثنى على محمد الشناوي حارس مرماه قائلا: "الشناوي دائما هادئ، وقدم أداء جيدا، فعل ما كان يجب عليه فعله وأدى بشكل جيد".

وأردف "تلك هي أول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا يتواجه الفريقان من نفس الدولة، يظهر ذلك قوة الكرة المصرية، بوجود لاعبين كبار أيضا مثل محمد صلاح، منتخب مصر لا يفتقر لأي جودة".

وأكمل "احتفلنا بالانتصار جيدا، ذهبنا إلى منازلنا في الرابعة فجرا، لم يكن هناك أي خطورة لأن نتائج الفحوصات الخاصة بكوفيد 19 ظهرت يوم الأحد وكنا بخير".

وأتم "زوجتي وابنتي بجانبي، انضموا إلي في شهر أكتوبر الماضي، وأندرياس سينضم إلينا ليقضي احتفالات نهاية العام معنا، مع الجدول المزدحم في شهر ديسمبر، لا أعتقد أنني سأعود إلى بلجيكا، على أي حالة درجة الحرارة هنا ما بين 20-24 درجة مئوية".