جيسوس: أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه

يسعى البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي لأن يصبح مهاجما متكاملا، مشيرا إلى أنه يشعر بحماس كبير قبل أي مباراة في دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الماضي، أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، أصغر لاعب برازيلي على الإطلاق يسجل عشرة أهداف في البطولة.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما أكون في النفق في انتظار الدخول إلى الملعب وأسمع أغنية دوري الأبطال، أشعر بتأثر شديد".

وأضاف "أتذكر الماضي، عندما أردت أن أصبح لاعب كرة قدم، كنت أتغيب عن المدرسة أحيانا لمشاهدة بعض المباريات، أتمنى ألا ترى والدتي هذه المقابلة!".

وتابع "أن أكون قادرا على اللعب اليوم، وأترك ​​بصمتي في هذه المسابقة، فهذا أمر يجعلني سعيدا جدا".

ويستعد جيسوس لقيادة هجوم سيتي في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأكمل الدولي البرازيلي "يكتب كل لاعب تاريخه الخاص وأنا أكتب تاريخي".

وشدد "أطلب الكثير من نفسي دائما، لأنني مهاجم، لقد اتخذت قرارا منذ فترة طويلة بأنه يجب أن أسجل الكثير من الأهداف".

وواصل "أعلم أنني يجب أن أتحسن كل يوم، وأن أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه، يجب أن أبحث عن ذلك من خلال العمل الجاد كل يوم للتحسن شيئا فشيئا".

وأتم "لقد مررت بفترات سعيدة وغير سعيدة في مسيرتي الكروية، لذلك لقد نضجت أكثر وأكثر، ويجب أن أنضج أكثر".