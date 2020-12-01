جيسوس: أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - مانشستر سيتي

يسعى البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي لأن يصبح مهاجما متكاملا، مشيرا إلى أنه يشعر بحماس كبير قبل أي مباراة في دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الماضي، أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، أصغر لاعب برازيلي على الإطلاق يسجل عشرة أهداف في البطولة.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما أكون في النفق في انتظار الدخول إلى الملعب وأسمع أغنية دوري الأبطال، أشعر بتأثر شديد".

أخبار متعلقة
روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي صلاح وميسي ورونالدو ضمن 50 مرشحا لفريق يويفا في 2020 كلوب: أياكس منافس خطير.. والمجموعة قد تحسم في الجولة الأخيرة خيمينيز: أتمنى العودة للملاعب قريبا

وأضاف "أتذكر الماضي، عندما أردت أن أصبح لاعب كرة قدم، كنت أتغيب عن المدرسة أحيانا لمشاهدة بعض المباريات، أتمنى ألا ترى والدتي هذه المقابلة!".

وتابع "أن أكون قادرا على اللعب اليوم، وأترك ​​بصمتي في هذه المسابقة، فهذا أمر يجعلني سعيدا جدا".

ويستعد جيسوس لقيادة هجوم سيتي في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأكمل الدولي البرازيلي "يكتب كل لاعب تاريخه الخاص وأنا أكتب تاريخي".

وشدد "أطلب الكثير من نفسي دائما، لأنني مهاجم، لقد اتخذت قرارا منذ فترة طويلة بأنه يجب أن أسجل الكثير من الأهداف".

وواصل "أعلم أنني يجب أن أتحسن كل يوم، وأن أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه، يجب أن أبحث عن ذلك من خلال العمل الجاد كل يوم للتحسن شيئا فشيئا".

وأتم "لقد مررت بفترات سعيدة وغير سعيدة في مسيرتي الكروية، لذلك لقد نضجت أكثر وأكثر، ويجب أن أنضج أكثر".

جابرييل جيسوس مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جيسوس: أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - المصري يطلب بطاقة كازادي من الوداد.. واتجاه لعقد صفقة عاشرة ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة المصري الأولى المسجلة في اتحاد الكرة وموقف طقطق وعادل ميسي ساعة | مصر
سولشاير: نصيحة فيرجسون أفادتني في التعامل مع موهبة كافاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لن يدخل في صفقة تبادلية مع الأهلي ساعة | ميركاتو
مدرب بنفيكا: مارادونا الأفضل بسبب عشقه للكرة.. هذا ما ينقص ميسي ساعة | أوروبا
حارس سيتي: دفاعنا أصبح أكثر صلابة ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك