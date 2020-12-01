خبر في الجول - المصري يطلب بطاقة كازادي من الوداد.. واتجاه لعقد صفقة عاشرة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 14:27

كتب : أيمن عيد

فرانسيس كازادي كاسينجو - الوداد

طلب النادي المصري بطاقة كاسينجو كازادي من الوداد المغربي لكي يتمكن من قيده في الفترة الثانية التي تنتهي يوم 6 ديسمبر. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وأرسل المصري طلبا للنادي المغربي من أجل الحصول على بطاقة اللاعب الذي يصل إلى القاهرة يوم الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى الفريق البورسعيدي.

ويوجد اتجاه في النادي المصري لضم صفقة عاشرة خلال فترة القيد الجارية.

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وضم المصري خلال فترة القيد الأولى قبل انطلاق الموسم الجديد كل من كاسينجو كازادي وأحمد شديد قناوي وأحمد دعدور ومصطفى سلطان وعصام ثروت وعلاء عطا وأحمد رفعت ومحمد عنتر ومعاذ أنور.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد كشفت من قبل تقدم المصري بعرض قيمته 260 ألف دولار لضم اللاعب من صفوف الوداد الذي أقنع لاعبه بالانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

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