سولشاير: نصيحة فيرجسون أفادتني في التعامل مع موهبة كافاني

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 14:12

كتب : FilGoal

كافاني

استعان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بنصيحة قدمها له السير أليكس فيرجسون قبل سنوات للتعامل بها مع موهبة إدينسون كافاني.

كافاني المنتقل ليونايتد حديثا قاد الشياطين الحمر لفوز مثير في الدوري الإنجليزي على ساوثامبتون الذي تقدم 2-0، حين دخل كبديل وصنع هدفا وسجل هدفين.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كافاني أحد أفضل وأذكى المهاجمين داخل منطقة الجزاء".

أخبار متعلقة
خيمينيز: أتمنى العودة للملاعب قريبا كلوب: أياكس منافس خطير.. والمجموعة قد تحسم في الجولة الأخيرة كونتي: حكيمي يحتاج إلى العمل على نفسه أكثر إبراهيموفيتش: أنا لا أشبع ولم أفقد شغفي للعبة.. جئت ميلان لأُعرفهم قيمة هذا النادي

وأضاف مهاجم يونايتد السابق "لسنا نفس النوع من اللاعبين، فهو يذكرني بآندي كول بتحركاته داخل الصندوق".

وتابع المدرب النرويجي "كافاني سجل العديد من الأهداف ولعب كرة القدم لفترة طويلة. لقد سجل هذه الأهداف من قبل".

وأردف "هو يعرف بالضبط أين ومتى يتحرك، وهو ما اعتاد فيرجسون على أن يخبرني به دائماً، كان يقول لي إن أفضل صديق لك داخل منطقة الجزاء هي المساحات، كافاني يتواجد داخل المساحات الفارغة في توقيت مثالي".

وأتم سولشاير "كافاني يمتلك كل الصفات التي يتمتع بها لاعب كرة قدم الممتاز".

ويستعد مهاجم منتخب أوروجواي للظهور أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا على أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

لا يحتاج يونايتد سوى نقطة واحدة من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16.

إدينسون كافاني مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير السير أليكس فيرجسون
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يطلب بطاقة كازادي من الوداد.. واتجاه لعقد صفقة عاشرة 26 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة المصري الأولى المسجلة في اتحاد الكرة وموقف طقطق وعادل ميسي 33 دقيقة | مصر
سولشاير: نصيحة فيرجسون أفادتني في التعامل مع موهبة كافاني 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي لن يدخل في صفقة تبادلية مع الأهلي 55 دقيقة | ميركاتو
مدرب بنفيكا: مارادونا الأفضل بسبب عشقه للكرة.. هذا ما ينقص ميسي ساعة | أوروبا
حارس سيتي: دفاعنا أصبح أكثر صلابة ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يختار 29 لاعبا لقائمته الإفريقية 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك