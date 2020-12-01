سولشاير: نصيحة فيرجسون أفادتني في التعامل مع موهبة كافاني

استعان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بنصيحة قدمها له السير أليكس فيرجسون قبل سنوات للتعامل بها مع موهبة إدينسون كافاني.

كافاني المنتقل ليونايتد حديثا قاد الشياطين الحمر لفوز مثير في الدوري الإنجليزي على ساوثامبتون الذي تقدم 2-0، حين دخل كبديل وصنع هدفا وسجل هدفين.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كافاني أحد أفضل وأذكى المهاجمين داخل منطقة الجزاء".

وأضاف مهاجم يونايتد السابق "لسنا نفس النوع من اللاعبين، فهو يذكرني بآندي كول بتحركاته داخل الصندوق".

وتابع المدرب النرويجي "كافاني سجل العديد من الأهداف ولعب كرة القدم لفترة طويلة. لقد سجل هذه الأهداف من قبل".

وأردف "هو يعرف بالضبط أين ومتى يتحرك، وهو ما اعتاد فيرجسون على أن يخبرني به دائماً، كان يقول لي إن أفضل صديق لك داخل منطقة الجزاء هي المساحات، كافاني يتواجد داخل المساحات الفارغة في توقيت مثالي".

وأتم سولشاير "كافاني يمتلك كل الصفات التي يتمتع بها لاعب كرة قدم الممتاز".

ويستعد مهاجم منتخب أوروجواي للظهور أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا على أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

لا يحتاج يونايتد سوى نقطة واحدة من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16.