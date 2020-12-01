حارس سيتي: دفاعنا أصبح أكثر صلابة

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

يعتقد إيدرسون حارس مانشستر سيتي أن التعاقدات الجديدة لناديه في الشق الدفاعي جعلت الفريق السماوي أكثر صلابة هذا الموسم.

في الصيف تعاقد سيتي مع ناثان آكي وروبن دياز مما عزز الخيارات الدفاعية لفريق بيب جوارديولا.

وقال إيدرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن دفاع مانشستر سيتي أصبح أكثر قوة الآن".

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وأضاف "نحن نتطور شيئًا فشيئًا، لدينا لاعبون جدد، وإصابات أقل من الموسم الماضي".

وتابع "نحن نعلم أنه عندما يصاب لاعب أو 2 من دفاع الدفاع ويلعب مع فرناندينيو هناك يكون الأمر صعبا، الآن نلعب مع الخيار الأول في قلب الدفاع، الأمر أسهل ويجعلنا أكثر صلابة".

يدخل فريق بيب جوارديولا مباراة يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو بعد أن تلقت شباكه هدفا واحدا فقط في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح الحارس البرازيلي "أشعر أنني تطورت كثيرا منذ مجيئي إلى هنا في 2017، خاصة في التدريبات تحت قيادة بيب جوارديولا".

وأكمل "إنه يحصل على أفضل ما في لاعبيه، أسلوبي يؤثر على الفريق، أنا لاعب يتم البحث عنه خلال المباراة وهذه مسؤولية، الخطأ ينتهي بهدف، لكنني مستعد لكل الظروف".

واستقبلت شباك مانشستر سيتي 11 هدفا في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إيدرسون مانشستر سيتي
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