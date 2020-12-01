روبرتسون يوجه رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي

وجه أندي روبرتسون مدافع ليفربول رسالة قوية لرابطة الدوري الإنجليزي للمطالبة بالحفاظ على اللاعبين مع كثرة الإصابات التي تضرب الفرق بسبب ضغط المباريات.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الجدول مزدحم للغاية، وهذا واضح للجميع. نحن نعلم أن هذا واقع لا يمكننا تغييره، لأننا نرغب في المنافسة على جميع الألقاب، ولكننا نحتاج لقليل من المساعدة نعم".

وأضاف المدافع الاسكتلندي "لقد تحدث يورجن كلوب في هذا الأمر أكثر من مرة، وتحدث عدد كبير من المدربين أيضًا عن التبديلات الخمسة وأشياء أخرى قد تساعدنا كلاعبين".

وتابع "أعلم أنه تم السماح للفرق في اسكتلندا بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، وهذا يصنع فارقًا كبيرًا، خاصة في ظل تعاقب المباريات في البطولات المختلفة".

وأوضح في رسالة لرابطة الدوري "يجب أن تتضافر الجهود لمساعدة اللاعبين. لا أعلم العدد الحقيقي أو النسبة الحقيقية، ولكن الإصابات العضلية كثرت هذا الموسم".

وأردف "في كل مباراة أشاهدها أو أخوضها في الملعب تجد لاعبا يغادر الملعب بسبب إصابة عضلية".

وأكمل "الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم، ولكن يجب أن تُبذل جهود إضافية لمساعدة الفرق في الحفاظ على أفضل لاعبيهم من أجل استمرار المنافسة القوية".

وشدد "لا يخفى على أحد تعرض العديد من اللاعبين للإصابات العضلية في الآونة الأخيرة. أعتقد أننا نحتاج لبعض المساعدة في هذا الشأن، ومن جانبنا، سنستعد لخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسنحاول الحفاظ على لياقتنا وصحتنا بقدر استطاعتنا".

ويستعد ليفربول لاستضافة أياكس أمستردام لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب أنفيلد في خامس جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء.

على أن يعود الحمر لمنافسات الدوري الإنجليزي الأحد المقبل بمواجهة وولفرهامبتون، ثم يختتم زملاء محمد صلاح مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بلقاء ميتلاند الثلاثاء المقبل.