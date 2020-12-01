بيراميدز يختار 29 لاعبا لقائمته الإفريقية

اختار رودولفو أروابارينا مدرب نادي بيراميدز قائمته الإفريقية التي ستخوض غمار منافسات كأس الكونفدرالية 2020-2021.

ويبدأ بيراميدز مشواره فيها بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالي، والاتحاد الليبي.

وضمت القائمة 29 لاعبا، أبرزهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد قائد الفريق وإريك تراوري وعمر العيوني وعمر جابر وشريف إكرامي وأحمد فتحي.

وشهدت القائمة تواجد أسماء مثل إبراهيم عادل وأحمد حمودي ونبيل عماد "دونجا" ومحمد فاروق وعلي جبر وأحمد سامي الوافد الجديد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – المهدي سليمان – شريف إكرامي – عبد الرحمن أيمن

الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – عبد الله بكري – عمر جابر – أحمد فتحي – أحمد سامي – ويلفريد كانون – محمد حمدي – طارق طه

الوسط: محمد فتحي – إريك تراوري – إسلام عيسى – محمود حمادة – رمضان صبحي – أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – محمد فاروق – عمر العيوني – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – إبراهيم عادل – محمود صابر

الهجوم: محمود وادي – محمد الجباس – جون أنطوي