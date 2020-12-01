كلوب: أياكس منافس خطير.. والمجموعة قد تحسم في الجولة الأخيرة

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بمنافسه أياكس ومدربه إريك تن هاج قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول مباراة الجولة الخامسة في صدارة مجموعته بفارق نقطتين عن أياكس وأتالانتا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يُنظر إلى إريك تن هاج كواحد من أكثر المواهب التدريبية إثارة في عالم كرة القدم في الوقت الحالي بسبب العمل الذي يقوم به مع أياكس".

وأضاف "بالطبع، أياكس رائع وهو أحد الأسماء الممتازة في كرة القدم الأوروبية، وفي هذه اللحظة من الواضح أن لديهم قيادة متميزة وإريك جزء كبير من ذلك".

وواصل "لقد اضطروا إلى التكيف في المواسم الأخيرة بعد خسارة العديد من اللاعبين لصالح الأندية المنافسة. أشعر بهم جيداً من واقع تجربتي الخاصة في بروسيا دورتموند".

وأردف المدرب الألماني "يتعاملون مع الأمر بشكل استثنائي. يبقى أساس الفريق متين، ويتم تجنيد جميع اللاعبين المتاحين بشكل جيد. لديهم هوية واضحة. أنا أحب مشاهدتهم".

وتابع "أعتقد أن أياكس منافس خطير. ليس من الغريب أن تكون الفوارق في هذه المجموعة متقاربة للغاية ومن المحتمل أن تحسم أمورها في الجولة الأخيرة".

وشدد "كانت المباراة التي لعبناها في أمستردام معركة قوية. أظهرنا قتالاً وتصميماً على تحقيق الفوز. كانت مباراة جيدة حقاً، بين مجموعتين ملتزمتين من اللاعبين".

واستمر "أتوقع شيئاً مشابهاً الليلة. سوف يأتون بأعلى دوافع ورغبة. سوف يأتون بشكل جيد ومعهم خطة".

وأتم "يجب أن نكون مستعدين لهم طيلة 90 دقيقة كاملة والوقت المحتسب بدل من الضائع".