أيمن يونس: لن نفرط في مصطفى محمد إلا بعد ضم البديل.. يجب الفوز بالكأس لمصالحة الجماهير

رفض أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك فكرة التفريط في مصطفى محمد دون ضم لاعب بديل.

وتولى أيمن يونس لجنة الكرة بنادي الزمالك مع أشرف قاسم وعبد الحليم علي بعد رحيل مجلس الإدارة السابق.

وقال يونس عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "مبروك تولي المسؤولية؟ المباركة تأتي عقب تحقيق أهداف نادي الزمالك".

وأوضح "تم عرض الأمر عليّ من وزارة الرياضة، وكنت سأفكر في الأمر لكن وجدت اتفاق من المستشارين المسؤولين عن قيادة النادي على وجودي أيضا".

وأضاف يونس "لأول مرة أدخل نادي الزمالك اليوم بعد فترة طويلة، وجدت أعمال رائعة داخل النادي ومنشآت تدعو للبهجة".

وكشف "أحمد رمزي ينتظر الانتهاء من بعض الارتباطات الخاصة للانضمام للجنة الكرة".

وشدد يونس "يجب أن يفوز الزمالك بالكأس، يجب مصالحة الجماهير باللقب".

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.

وعن موقفه من مجلس إدارة الأهلي أوضح "من الوارد زيارة مجلس الأهلي أو استقبالهم في الزمالك".

وتحدث عن شيكابالا قائلا: "هو قائد، ويمتلك جينات نادي الزمالك لاعب رائع ومهاري وقيادي ومثال للاعبين".

وبسؤاله متى ينهى شيكابالا مسيرته أجاب "الوقت الذي يبلغني فيه برغبته في ذلك سأقنعه بالاستمرار لمدة عامين أخرين".

وأوضح "بيان الأهلي بخصوص شيكابالا جيد ولكن كنت أتمنى أن يكون مباشرا ويتنصل مما حدث ضد اللاعب، لو كان الوضع معكوسا وكنت مسؤولا في الزمالك سأفعل ذلك".

وبالحديث عن الصفقات الجديدة كشف "البعض يتسائل مع من ستتعاقدون الفترة المقبلة، بالنسبة لي البحث عن تجديد عقود اللاعبين الحاليين لأننا نملك فريقا جيدا"

وشدد "لا يوجد عرض رسمي لرحيل مصطفى محمد، في حالة تعاقدنا مع البديل يمكن أن نفكر في ذلك وعرضت اسم محترف أجنبي يلعب في الدوري المصري للتفكير في ذلك".

وتابع "إذا لم نتعاقد مع بديل بالتأكيد سنجلس مع مصطفى محمد لإقناعه بعدم الرحيل خاصة أنني ضد احترافه في دولة معينة حتى ولو بـ 10 ملايين يورو".

وأخيرا بالحديث عن ضم صالح جمعة أتم تصريحاته "في الحقيقة مش في دماغي، لكن سأعرض الأمر على باتشيكو ولجنة الكرة، هو لاعب جيد جدا لكن لديه بعض المشاكل جعلته لم ينجح في الأهلي".