أمير توفيق: فايلر مر بظروف شخصية.. وموسيماني كان سيستمر حتى لو خسر إفريقيا

أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، أن رحيل ريني فايلر عن تدريب الفريق جاء لأسباب عائلية تتعلق بفيروس كورونا.

وصرّح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2: "عند سفر فايلر إلى سويسرا كان واضحا لنا أنه سيعود مجددا، هذا كان أمرا منتهيا".

وأضاف: "اضطررنا إلى تعديل عقده بعد مد الموسم بسبب فيروس كورونا لينتهي مع آخر مباراة".

وتابع: "بند فسخ التعاقد في أول 10 أيام بشهر أكتوبر كان على اعتبار أن نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 سبتمبر، كما أن الأمور كانت واضحة، فايلر لم يكن نفسه بعد كورونا".

وواصل: "فايلر مر بظروف عائلية وشخصية نعرفها جيدا، لكن لا يمكنني التحدث فيها احتراما له".

وأكمل: "زوجته وأولاده كانوا خائفين عليه جدا بسبب كورونا، هم في سويسرا شعب مختلف عنا بعض الشيء".

وأوضح: "تصريحات فايلر عن عدم قدرته على الخروج بحرية وعن سهر المصريين كانت تلخيص لتجربته في مصر، وليست أسبابا لرحيله".

وأتم: "الأهلي أكبر من أي شخص داخل النادي، وفي أي يوم إذا شعر شخص أنه أكبر من النادي، فلن يكون له مكانا في الأهلي".

وتحوّل توفيق للحديث عن التعاقد مع بيتسو موسيماني لخلافة فايلر في وقتٍ قصير.

وأوضح: "التعاقد مع موسيماني لم يكن مجافزة لأنه مدرب كبير، كان الاختيار رقم 1 لنا".

وأضاف: "موسيماني ليس أقل من أي مدرب أوروبي، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة جدا في قارة إفريقيا".

وأكمل: "عندما ذهبت لاستقباله في المطار، ظل يحدثني عن الوداد والزمالك والرجاء كأنه يتحدث عن فريقه، وكان حافظ لاعبي الأهلي بالتفصيل".

وتابع: "فوز موسيماني بإفريقيا من عدمه لم يكن مقياسا لاستمراره، عقدنا معه يمتد لعامين".

وكشف: "الخطيب شدد على عدم التحدث في تفاصيل مع موسيماني إلا بعد الحصول على موافقة ماميلودي صنداونز، مستحيل أن نخسر علاقتنا بنادٍ كبير مثل صنداونز من أجل أي مدرب أو لاعب".

وسُئل توفير عن استمرار ميشيل ياناكوني مدربا لحراس مرمى الأهلي رغم رحيل ريني فايلر الذي أحضره من الأساس للعمل في طاقمه.

وقال توفيق: "رأينا كيف نضج الشناوي في وجود ياناكوني، كما أن بقية الحراس مستريحين معه جدا".

وشدد: "موسيماني لم يكن لديه أي مشكلة في وجود ياناكوني، ورغبة ياناكوني الشخصية هي الاستمرار في الأهلي لفترة طويلة".

اقرأ أيضا:

تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

مد فترة عمل لجنة اتحاد الكرة