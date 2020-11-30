فولام يبعد ليستر عن مزاحمة الصدارة.. واحتفال بحضور قميص بابا ديوب

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 21:50

كتب : FilGoal

فولام

أبعد فولام فريق ليستر سيتي عن مزاحمة صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد بحضور قميص بابا بوبا ديوب.

وتغلب فولام على ليستر ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة ليحققه انتصاره الثاني.

وسجل فولام هدفيه في الدقيقتين 30 و38 عن طريق أديمولا لوكمان وإيفان كافاليرو من ركلة جزاء.

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واحتفل لوكمان بالهدف الأول في المباراة برفع قميص ديوب نجم السنغال الذي توفى أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

بينما سجل بارنيس هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 86 ليفقد فريقه فرصة مزاحمة ليفربول وتوتنام على صدارة المسابقة.

ورفع فولام رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد ليستر عند 18 نقطة في المركز الثالث.

ويحل ليستر ضيفا على شيفلد يونايتد في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي فولام بوبا ديوب
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