الشناوي: ذكرت لاعبي الأهلي بين شوطي النهائي بالخسارة من الوداد والترجي.. وتعمدت الحصول على إنذار

كشف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين لاعبي فريقه بين شوطي نهائي إفريقيا ضد الزمالك.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشناوي في خلال مقابلته مع قناة سي بي سي: "بطولة إفريقيا كانت غائبه عن الأهلي منذ 7 سنوات ووعدنا الجماهير بعد الخروج من صنداونز العام الماضي بالفوز بلقب البطولة والحمد لله أوفينا بوعدنا".

وأضاف "بين الشوطين ذكرت اللاعبين بنهائي إفريقيا أمام الترجي والوداد وكيف كان حالكم بعد الخسارة".

وواصل "كذلك ذكرتهم بالمجهود الكبير الذي بذلوه من أول البطولة في مباريات الهلال السوداني وصنداونز والوداد وأن اللقب يتبقى عليه 45 دقيقة فقط".

وأكمل "بعد المباراة لم أستطع النوم حتى الصباح بسبب الضغوط على الفريق وخوفنا من عدم الوفاء بوعدنا للجماهير بالفوز بلقب البطولة".

وأردف "أخر 5 دقائق في المباراة مروا علينا كأنهم 90 دقيقة وتعمدت الحصول على إنذار لإهدار الوقت حتى جاء الحكم لي ورفع البطاقة الصفراء".

وأتم تصريحاته "قبل استكمال مباريات دوري الأبطال بمواجهة الوداد المغربي اتفقنا مع جميع اللاعبين على عدم نشر أي صور على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حتى نركز بكل قوة للفوز باللقب الغائب".