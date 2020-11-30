تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام وست هام

أعلن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، عن تشكيل الفريق لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وواصل سميث التعويل على الجناح الدولي المصري محمود تريزيجه على الجهة اليمنى، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويسعى للانتصار للانضمام إلى ركب المربع الذهبي.

🟣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🟣 This is how we line up to face West Ham at London Stadium! #WHUAVL pic.twitter.com/qfewTXk909 — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 30, 2020

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجيت

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – كونور هوريهان

الهجوم: محمود تريزيجيه – أولي واتكينز – جاك جريليش