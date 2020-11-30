تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام وست هام

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - برايتون

أعلن دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا، عن تشكيل الفريق لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وواصل سميث التعويل على الجناح الدولي المصري محمود تريزيجه على الجهة اليمنى، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، ويسعى للانتصار للانضمام إلى ركب المربع الذهبي.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – إزري كونسا – تايرون مينجز – مات تارجيت

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – كونور هوريهان

الهجوم: محمود تريزيجيه – أولي واتكينز – جاك جريليش

تريزيجيه أستون فيلا في إنجلترا
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