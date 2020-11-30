خبر في الجول - الإصابة تبعد بنشرقي عن مواجهة طلائع الجيش في الكأس

تأكد غياب أشرف بنشرقي جناح الزمالك في مواجهة طلائع الجيش بكأس مصر يوم الثلاثاء، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة تسبب في خروج اللاعب من قائمة الفريق لخوض المباراة.

ولم يشارك أشرف بنشرقي في تدريبات الزمالك اليوم الإثنين استعدادا للمباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء في الخامسة مساء.

وعانى اللاعب من بعض الآلام التي افترض أنها بسبب الإجهاد ليخضع لتدريبات تأهيلية وبعد الكشف عليه تبين إصابته بشد في العضلة الضامة.

بنشرقي خاض بقميص الزمالك 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 مباراة وصنع 9 آخرين.