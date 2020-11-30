كلوب: الإصابات؟ سنقاتل بكل ما لدينا حتى لو امتلكنا 11 لاعبا فقط

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 17:01

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف الفريق ضد أرسنال

نعم يعاني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من إصابات عديدة تضرب فريقه لكنه يرفع دائما راية التحدي رغم كل ذلك.

ويستقبل ليفربول منافسه أياكس أمستردام في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ليفربول يعاني من إصابات عديدة؟ أقول دائما إننا سنقاتل بكل ما لدينا حتى لو امتلكنا 11 لاعبا فقط".

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وأسهب المدرب الألماني في الحديث عن إصابات لاعبيه حين قال "عندما تعرض تياجو ألكانتارا للإصابة لم يكن هناك كسر أو تمزق، ولكن كما ندرك الآن، تأثير الإصابة على الركبة هائل".

وواصل "حينما لا يكون هناك كسر أو تمزق يعتقد الجميع أنه يمكنك العودة للمشاركة عقب بضعة أيام، لكن التأثير كان كبيرا".

وأردف "تياجو يتدرب من وقت لآخر، ولكن في الوقت الحالي علينا أن نخطو بضع خطوات أخرى. لا أستطيع أن أحدد موعد جاهزيته بشكل دقيق، لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع".

تياجو غائب عن الملاعب منذ يوم 17 أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة تلقاها في مباراة إيفرتون.

وأوضح كلوب "لقد اقترب ترينت ألكسندر أرنولد وجيردان شاكيري ونابي كيتا من العودة، لكنهم لن يكونوا متاحين في مباراة أياكس".

وأشار إلى أن "ترينت يبدو جيداً للغاية، لكن لم يتم منحي الضوء الأخضر، لذا لن يتدرب مع الفريق الآن".

وأكمل "رأيته اليوم على أرض الملعب يقوم بإعادة التأهيل، وكان يبدو جيداً بالفعل، لكن لا يمكنني أن أقرر متى تنتهي فترة إعادة التأهيل".

وأتم بطل الدوري الإنجليزي 2019-2020 "من وجهة نظري ومن واقع خبرتي وعقب ما رأيته اليوم، لن يمر وقت طويل قبل أن يعود ترينت للمشاركة".

يورجن كلوب ليفربول
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