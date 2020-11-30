عبد الحليم علي يوجه رسالة للاعبي وجماهير الزمالك: أغلقوا الصفحة سنحصد اللقب العام المقبل

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 16:47

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

عبد الحليم علي

قال عبد الحليم علي عضو لجنة إدارة الكرة في نادي الزمالك إنه يعد الجماهير بتحقيق الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تجاوز هذه المرحلة بدعم رموز النادي كذلك.

وصرح علي عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قائلا: "بغض النظر عن المناصب، أطالب الجميع بمساندة الفريق، وأشعر بسعادة كبيرة لانتمائي لنادي بمكانة واسم نادي الزمالك الكبير".

وواصل "دورنا في هذا التوقيت التواجد مع الفريق سواء كلاعبين أو جهاز فني، خلال اللقاء الأخير قدمنا مباراة قوية والجميع يشهد بذلك، لكن غاب عنا التوفيق".

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وأكمل "تواصلت مع اللاعبين من أجل هذه المرحلة، رموز النادي جميعا على تواصل دائم معي وسيأتي العديد منهم لدعم الفريق عقب مواجهة طلائع الجيش".

وتابع "أقول لجماهير الزمالك إن الفريق قدم أداء قويا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن هذه هي كرة القدم، وأطمئنهم على الفريق، نقدر حزنكم على الخسارة وهذا حقكم".

وأردف "أعدكم بأن تكون البطولة في ميت عقبة في الموسم المقبل، خاصة وأن الزمالك لديه لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، نحن مساندون وداعمون لهم".

واستكمل "مواجهة طلائع الجيش مهمة ونتمنى حصد اللقب".

وواصل "ملف التحديات المقبلة والتجديد للاعبين مؤجل حاليا لأن تركيزنا في الوقت الحالي على لقاء طلائع الجيش".

وأتم "أوجه رسالة لجماهير الزمالك، أشعر بحزنكم، أغلقوا الصفحة وادعموا الفريق، القادم أفضل، لأننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، أثق أننا في العام المقبل سنحتفل باللقب في ملعب النادي في هذا التوقيت".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس مصر في الخامسة مساء.

في الدوري الزمالك دوري أبطال إفريقيا نهائي القرن
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