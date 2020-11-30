خبر في الجول - الأهلي يفسخ عقد باسم علي بالتراضي

قرر النادي الأهلي الاستغناء بشكل نهائي عن مدافعه باسم علي، وذلك قبل نهاية فترة القيد الأولى اليوم الإثنين. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في الأهلي أن النادي قرر تسليم لاعبه الاستغناء الخاص به بشكل نهائي وعدم استمراره أو رحيله معارا مرة أخرى، ليفسخ عقده بالتراضي.

وكان الأهلي قد أرسل قائمته لفترة القيد الأولى والتي تنتهي اليوم الإثنين، وشهدت غياب بعض اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وانضم باسم علي إلى الأهلي قادما من المقاولون العرب في صيف 2014 وكان عقده الحالي يمتد حتى صيف 2022.

وخرج اللاعب في إعارة من الأهلي إلى الجونة خلال الموسم الماضي.