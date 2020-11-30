خبر في الجول - الأهلي يستقر على إعارة بادجي لأحد أندية أوروبا

استقر النادي الأهلي على رحيل مهاجمه أليو بادجي على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لديه عروض من فرنسا وبولندا يدرس بينها، إذ فضل العودة إلى أوروبا.

ويمتلك بادجي عروضا محلية أبرزها من الاتحاد السكندري، لكن اللاعب يفضل الانضمام لأحد الأندية الأوروبية.

بادجي انضم إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير 2020.

ولعب بادجي بقميص الأهلي في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

وكان الأهلي قد سلم قائمته الأولى إلى اتحاد الكرة المصري قبل نهاية فترة القيد الأولى اليوم الإثنين، وشهدت غياب أسماء صالح جمعة وأحمد الشيخ وأليو بادجي.