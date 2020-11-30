وزير الشباب والرياضة يبحث مع كاف سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

اجتماع وزير الشباب والرياضة مع كاف

بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكافة التسهيلات والتيسيرات المالية للمقر في القاهرة. وذلك خلال اجتماع مع ممثلي وزارة المالية ومسؤولي كاف.

وأوضح وزير الرياضة خلال الاجتماع أن مصر ترغب في تسهيلة مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، كما شدد على دعمه للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد والحكومة المصرية، بتنسيق وزارات الشباب والرياضة والمالية والجهات الحكومية المعنية.

وطمأن أشرف صبحي وفد كاف، برئاسة السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، عبد المنعم باه، أن الاتفاقية أصبحت سارية وبحسب بنودها، تم إضافة بعض الامتيازات لمقر كاف، ومسؤوليه وموظفيه لتسيير وتسهيل سير العمل داخل مصر.

أخبار متعلقة
مصدر في كاف لـ في الجول: نستبعد نقل مباراة السوبر الإفريقي لأرض محايدة نهضة بركان: كاف لم يخاطبنا بموعد ومكان السوبر الإفريقي.. ونرفض اللعب في القاهرة ومن غيره؟ كاف يختار أفشة أفضل لاعب في نهائي القرن

وتتضمن الاتفاقية حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها المقر في مصر.

وحضر اللقاء من جانب كاف، عبد المنعم باه سكرتير الاتحاد ووفد رفيع المستوى، بجانب أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة المعنية.

كاف وزارة الشباب والرياضة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يفسخ عقد باسم علي بالتراضي 2 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يتحدث عما يريده من رحلة البرتغال.. وموقف أجويرو 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول: مصير جيرالدو ومدى ارتباطه بصفقة سيرينو 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يستقر على إعارة بادجي لأحد أندية أوروبا 18 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة.. غياب الشيخ وبادجي وصالح جمعة 21 دقيقة | الدوري المصري
وزير الشباب والرياضة يبحث مع كاف سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي 35 دقيقة | إفريقيا
برونو: كافاني يشم رائحة الشباك 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: فسخ عقد صالح جمعة بالتراضي.. اللاعب لديه عروض محلية وخارجية 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك