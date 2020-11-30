وزير الشباب والرياضة يبحث مع كاف سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي

بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الإثنين سبل تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكافة التسهيلات والتيسيرات المالية للمقر في القاهرة. وذلك خلال اجتماع مع ممثلي وزارة المالية ومسؤولي كاف.

وأوضح وزير الرياضة خلال الاجتماع أن مصر ترغب في تسهيلة مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، كما شدد على دعمه للاتفاقية المبرمة بين الاتحاد والحكومة المصرية، بتنسيق وزارات الشباب والرياضة والمالية والجهات الحكومية المعنية.

وطمأن أشرف صبحي وفد كاف، برئاسة السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، عبد المنعم باه، أن الاتفاقية أصبحت سارية وبحسب بنودها، تم إضافة بعض الامتيازات لمقر كاف، ومسؤوليه وموظفيه لتسيير وتسهيل سير العمل داخل مصر.

وتتضمن الاتفاقية حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها المقر في مصر.

وحضر اللقاء من جانب كاف، عبد المنعم باه سكرتير الاتحاد ووفد رفيع المستوى، بجانب أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة المعنية.