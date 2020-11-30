برونو: كافاني يشم رائحة الشباك

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

كافاني - برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

قال برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إن زميله إدينسون كافاني لديه القدرة على شم مرمى المنافس.

كافاني المنتقل ليونايتد حديثا قاد الشياطين الحمر لفوز مثير على ساوثامبتون الذي تقدم 2-0، بصناعة هدف لبرونو وتسجيل هدفين بنفسه.

وأوضح برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما يكون لديك مهاجمون يتحركون كثيراً ويعطونك فرصة لعب الكرة لهم، فهذا أمر جيد".

أخبار متعلقة
قائد ليفربول: لن نتأثر بما حدث أمام برايتون سولشاير: عدم الاستسلام حتى النهاية أحد سمات يونايتد ويلشير: صلاح ومحرز ضمن الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وسعيد بالنني مدرب ساوثامبتون: لاعبو يونايتد احتفلوا بالانتصار علينا وكأنهم فازوا بلقب الدوري

وأضاف "أعتقد أن كل مهاجم لدينا يمنحنا خيارات عديدة، لا أريد أن أتحدث بشكل خاص عن كافاني أو أي لاعب آخر، لكنه بالطبع يتمتع بصفات خاصة، والجميع يعرف ذلك".

وواصل "بالنسبة لي، هو أحد هؤلاء المهاجمين الذين يمكنهم شم رائحة المرمى كما رأيتم".

وأكمل النجم البرتغالي الإشادة بمهاجم منتخب أوروجواي "كافاني يساعد الفريق كثيرا وسيساعد أكثر وأكثر في المستقبل".

وأتم "كانت مباراته ضد باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أحد أفضل المباريات، للأسف لا أحد يتحدث عن ذلك لأنه لم يسجل ولكنه قدم مباراة رائعة.

برونو فيرنانديز إدينسون كافاني مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أس: برشلونة سيضطر لدفع غرامة مالية بسبب احتفال ميسي لتكريم مارادونا دقيقة | الدوري الإسباني
عمر السعيد يغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب إيجابية مسحته 6 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك لمواجهة الجيش - عودة محمود عبد العزيز وروقا.. وغياب بنشرقي 8 دقيقة | مصر
كلوب: الإصابات؟ سنقاتل بكل ما لدينا حتى لو امتلكنا 11 لاعبا فقط 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الإصابة تبعد بنشرقي عن مواجهة طلائع الجيش في الكأس 22 دقيقة | مصر
عبد الحليم علي يوجه رسالة للاعبي وجماهير الزمالك: أغلقوا الصفحة سنحصد اللقب العام المقبل 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميدو: غرفة ملابس الزمالك لن تتقبل صالح جمعة.. الأهلي لم يتركه إلا مع رحيل مرتضى 34 دقيقة | مصر
خبر في الجول - الأهلي يفسخ عقد باسم علي بالتراضي 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك