برونو: كافاني يشم رائحة الشباك

قال برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إن زميله إدينسون كافاني لديه القدرة على شم مرمى المنافس.

كافاني المنتقل ليونايتد حديثا قاد الشياطين الحمر لفوز مثير على ساوثامبتون الذي تقدم 2-0، بصناعة هدف لبرونو وتسجيل هدفين بنفسه.

وأوضح برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما يكون لديك مهاجمون يتحركون كثيراً ويعطونك فرصة لعب الكرة لهم، فهذا أمر جيد".

وأضاف "أعتقد أن كل مهاجم لدينا يمنحنا خيارات عديدة، لا أريد أن أتحدث بشكل خاص عن كافاني أو أي لاعب آخر، لكنه بالطبع يتمتع بصفات خاصة، والجميع يعرف ذلك".

وواصل "بالنسبة لي، هو أحد هؤلاء المهاجمين الذين يمكنهم شم رائحة المرمى كما رأيتم".

وأكمل النجم البرتغالي الإشادة بمهاجم منتخب أوروجواي "كافاني يساعد الفريق كثيرا وسيساعد أكثر وأكثر في المستقبل".

وأتم "كانت مباراته ضد باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أحد أفضل المباريات، للأسف لا أحد يتحدث عن ذلك لأنه لم يسجل ولكنه قدم مباراة رائعة.