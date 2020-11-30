المقاولون: أليكس سونج صاحب هدف انتصارنا ضد أرتا سولار

قال علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب إن من سجل لفريقه هدف الفوز في مواجهة فريق أرتا سولار 7 من جيبوتي، هو أليكس سونج لاعب أرسنال وبرشلونة السابق، وذلك عبر البرنامج الإذاعي "وان تو":

وصرح عبد الغني قائلا: "من سجل لنا هدف الفوز أليكس سونج لاعب أرسنال وبرشلونة السابق في مرماه بالخطأ بعد كرة عالية مع فاروقا نور الدين لاعبنا".

وواصل "سونج يلعب لأشهر قليلة في جيبوتي، فهو فريق تملكه شركة بترول، ويعد متوسطا على المستوى الفني وليس ضعيفا".

لا ثواني فعلا سونج اللي جابه في نفسه من الزاوية دي بتاعت اللايف ماتش مش فاروقا pic.twitter.com/Yca1FXLUua — Mohamed Abd Elazeem (@mido3bd) November 30, 2020

وأكمل "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في تخطي هذه المرحلة، وتأكيد تأهلنا في مباراة الإياب يوم الجمعة، ونستعد بشكل جيد لمواجهة النجم الساحلي".

وأتم "المقاولون أصبح فريقا له شكل، ويهابه المنافسون، لكن بعدنا عن المشاركة في البطولات الإفريقي وتراجع تصنيفنا هو م أوقعنا في مواجهة فرق قوية مبكرا".

هدف المقاولون العرب الوحيد جاء في الدقيقة 24 بضربة رأسية بعد رمية تماس على طريقة الركنية لذئاب الجبل.

ليحقق المقاولون الأسبقية قبل مباراة الإياب في عثمان أحمد عثمان يوم 4 ديسمبر المقبل.

وحال تأهله إلى الدور التالي، سيكون المقاولون على موعد مع لقاء صعب أمام النجم الساحلي التونسي في وقتٍ لاحقا من شهر ديسمبر المقبل.

ويعد هذا الظهور القاري هو الأول للمقاولون العرب منذ مشاركته في كأس الكونفدرالية 2005 التي ودعها من دور المجموعات (ربع النهائي).

ويمتلك المقاولون تاريخا قاريا حافلا، إذ توج بكأس الكؤوس الإفريقي أعوام 1982 و1983 و1996.