خبر في الجول - وكيل يوسف مرعي وخالد مصطفى في الزمالك لإتمام إعارة الثنائي للمقاصة

يتواجد حاليا سيد مرعي وكيل اللاعبين في نادي الزمالك لإتمام صفقة انضمام الثنائي يوسف مرعي وخالد مصطفى على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى مصر للمقاصة. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المجلس السابق لنادي الزمالك وافق على رحيل الثنائي إلى المقاصة لكن رحيله عطل إتمام الصفقة.

ويحاول حاليا وكيل اللاعبين إتمام الصفقة لصالح نادي مصر للمقاصة في ظل وجود لجنة إدارة شؤون نادي الزمالك في المقر في الوقت الحالي.

وعقدت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس وعضوها عبد الحليم علي، جلسة مع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو والمدير الإداري أحمد زاهر، للوقوف على ملامح القائمتين المحلية والإفريقية التي سيتم تقديمهما اليوم. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.