خبر في الجول - اجتماع بين لجنة الكرة والجهاز الفني في الزمالك لبحث القائمتين المحلية والإفريقية

عقدت لجنة الكرة في الزمالك اجتماعا مع الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو والمدير الإداري أحمد زاهر، من أجل الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة برئاسة أيمن يونس، بجانب عبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة، قد عقدت اجتماعا مع الجهاز الفني للزمالك للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالفريق، أبرزها ترتيبات السفر للإسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر في الخامسة مساء الثلاثاء.

وتناقش اللجنة مع المدير الإداري بشأن القائمتين المحلية والإفريقية للفريق، خاصة وأنه سيتم تقديمها اليوم الإثنين.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.