قائد ليفربول: لن نتأثر بما حدث أمام برايتون

يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول بأن الأحداث التي أدت إلى تعادل فريقه مع برايتون بالدوري الإنجليزي هذا الأسبوع لن تؤثر على الحمر.

كان ليفربول قد تقدم بهدف سجله ديوجو جوتا، قبل أن يتعادل برايتون بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للريدز بداعي وجود محمد صلاح وساديو ماني في موقف تسلل.

وقال هندرسون لموقع ناديه: "يصعب علينا تقبل النتيجة، خاصة وأن هدف التعادل جاء في اللحظات الأخيرة".

وأضاف "قرار الحكم لم يكن منصفًا لنا، ولكن هذا هو واقع الأمر، وعلينا أن نمضي قدمًا ونواصل العمل".

وشدد قائد ليفربول "لن نتأثر بما حدث، بل على العكس، هذه الأمور تزيد من قوتنا كفريق".

وأردف "عندما تتعرض للمشاكل، سواء كان ذلك تراجع في الأداء أو النتائج أو كثرة الإصابات الآن، فهذا يزيد من قوة الفريق ويجعلنا أكثر ارتباطًا وتماسكًا".

وأتم "نحتاج فقط لبذل أقصى ما في وسعنا في المباريات القادمة، ونتمنى أن نستعيد اللاعبين المصابين في أقرب وقت ممكن".

ويستعد ليفربول لملاقاة أياكس أمستردام في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد.