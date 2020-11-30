ويلشير: صلاح ومحرز ضمن الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وسعيد بالنني

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

أشاد جاك ويلشير لاعب أرسنال السابق بتألق الثلاثي العربي في الدوري الإنجليزي، المصريان محمد صلاح ومحمد النني والجزائري رياض محرز.

وقال ويلشير في تصريحات مصورة: "عندما تنظر إلى محمد صلاح ورياض محرز فإنهما من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

وأكمل الدولي الإنجليزي السابق "صلاح ومحرز من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفارق".

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صلاح يتألق للموسم الرابع مع ليفربول، إذ بدأ الموسم الجديد بقوة، بتسجيل 8 أهدف في الدوري الإنجليزي، فيما سجل محرز 4 أهداف مع سيتي بالدوري حتى الآن.

وأشار ويلشير "هناك أيضا محمد النني في أرسنال، لقد لعبت معه من قبل واستمتعت حقا باللعب معه".

وأضاف "النني لاعب كرة قدم جيد جدا، من الرائع تواجد أي لاعب مثله في غرفة خلع الملابس، إنه شاب لطيف وحسن الخلق".

وتابع "أنا سعيد من أجله لأنه عاد الآن إلى أرسنال، ففي العام الماضي لعب مع بشكتاش على سبيل الإعارة وقدم مستويات طيبة".

أتم ويلشير "أعتقد أن النني سيكون لاعبا مهما للغاية في صفوف أرسنال هذا الموسم".

ويتواجد ويلشير حاليا في دبي من أجل رفع لياقته البدنية حتى ينضم لأي فريق جديد في صفقة انتقال حر.

محمد صلاح جاك ويلشير رياض محرز محمد النني
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