سولشاير: عدم الاستسلام حتى النهاية أحد سمات يونايتد

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بما فعله فريقه الذي عاد من بعيد لينتصر على ساوثامبتون 3-2 في لقاء مثير.

وحول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يا لها من لحظة رائعة عندما تخطف الفوز في نهاية المباراة".

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وأضاف "نأمل أن نكون قد أمتعنا مشجعينا الذين كانوا يشاهدون أمام التليفزيون لأن ذلك كان أداءً جيدًا للغاية".

وأوضح "عدم الاستسلام أبدًا والعودة في المباراة أحد السمات الجيدة لمانشستر يونايتد، لقد كانت عودة رائعة والفوز بالمباراة في النهاية كان رائعًا".

وواصل "إنه لأمر رائع أن نحصل على الـ3 نقاط بالطريقة التي فعلناها، في الدقيقة الأخيرة. إنه من تقاليد هذا النادي".

وأتم المدرب النرويجي "فريقي يتحسن بشكل ملحوظ، وهذا ما أريد أن أراه دائما".

وخطف مانشستر يونايتد نقاط المباراة بقيادة البديل إدينسون كافاني الذي شارك مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى ساوثامبتون الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير بكل من إدينسون كافاني بدلا من جرينوود وهيندرسون بدلا من دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 60 نجح كافاني في صناعة الهدف الأول لبرونو فيرنانديز وتقليص الفارق، قبل أن يضيف كافاني هدف التعادل في الدقيقة 74 من صناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 92 خطف إدينسون كافاني نقاط المباراة وأكمل الريمونتادا بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة أما ساوثامبتون تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في مباراة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد ساوثامبتون
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