مدرب ساوثامبتون: لاعبو يونايتد احتفلوا بالانتصار علينا وكأنهم فازوا بلقب الدوري

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل وارد براوس هدف ساوثامبتون الثاني في مانشستر يونايتد

يشعر رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون بخيبة أمل بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، لكن احتفالات المنافس بهذا الفوز المثير جعلته يرفع رأسه عاليا.

وحول مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال هازنهوتل في تصريحات للصحفيين: "من الصعب ألا تشعر بخيبة الأمل بعد هذه الخسارة".

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وأضاف "لا أريد أن أعطي انطباعًا بأن معنويات اللاعبين ستنخفض بعد الهزيمة من يونايتد".

وتابع "لكن عندما تسمع فريق مانشستر يونايتد يحتفل في غرفة خلع الملابس بهذا الفوز، ستدرك قيمة ما قدمناه في اللقاء، ومدى قوتك كمنافس".

وأوضح المدرب النمساوي "لاعبو يونايتد احتفلوا بالانتصار علينا وكأنهم فازوا بلقب الدوري الإنجليزي".

وأتم "كان عليهم أن يلعبوا بأفضل ما في وسعهم من أجل الفوز علينا، ولذلك يمكننا أن نفخر بما حدث".

وخطف مانشستر يونايتد نقاط المباراة بقيادة البديل إدينسون كافاني الذي شارك مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى ساوثامبتون الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما يان بيدناريك في الدقيقة 23 وجيمس وارد براوس في الدقيقة 33.

ومع بداية الشوط الثاني دفع سولشاير بكل من إدينسون كافاني بدلا من ماسون جرينوود ودين هندرسون بدلا من دافيد دي خيا.

وفي الدقيقة 60 نجح كافاني في صناعة الهدف الأول لبرونو فيرنانديز وتقليص الفارق، قبل أن يضيف كافاني هدف التعادل في الدقيقة 74 من صناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 92 خطف إدينسون كافاني نقاط المباراة وأكمل الريمونتادا بهدف ثالث قبل نهاية اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة أما ساوثامبتون تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر يونايتد ساوثامبتون رالف هازنهوتل
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