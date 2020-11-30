وصول لجنة إدارة شؤون الزمالك إلى مقر النادي لتسلمه

وصلت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك، إلى مقره لتسلمه بشكل رسمي وسيأتي موظفو وزارة الشباب والرياضة لإتمام العملية والإشراف عليها.

وصرح أحمد بكري رئيس اللجنة لـFilGoal.com فور وصوله قائلا: "لسنا مشغولين بعقد أي مؤتمرات، اليوم نحن مشغولون فقط بتسلم النادي".

وواصل "نساند فريق الكرة وندعمه، ونطالب بالدعم في هذه المهمة، سنعقد اجتماعا في الوقت الحالي لترتيب كافة الأوضاع".

وكان أحمد بكري رئيس اللجنة، قد أعلن تشكيل لجنة تنفيذية واتجاه لتعيين مدير تنفيذي، بجانب لجنة كرة تتكون من أيمن يونس وعبد الحليم علي وأشرف قاسم، بجانب لجنة حكماء من كمال درويش ومحمد فهمي عمر ومحمد عامر وأحمد مصطفى. (طالع التفاصيل)

ويستمر عمل اللجنة لمدة عام حتى إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.