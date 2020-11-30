رئيس الزمالك: نستمر لمدة عام.. وتشكيل لجنة حكماء بتواجد كمال درويش وفهمي عمر

قال أحمد بكري رئيس لجنة إدارة شؤون نادي الزمالك إن عمل اللجنة سيستمر لمدة عام حتى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة الكرة ولجنة تنفيذية ولجنة حكماء بجانب تعيين مدير تنفيذي قريبا.

وصرح بكري عبر برنامج "مع شوبير" الإذاعي قائلا: "الملف الذي يحوذ اهتمام الجميع وأطمئن الجماهير، هو ملف كرة القدم".

وواصل "عينا لجنة لإدارة الكرة مكونة من أشرف قاسم وعبد الحليم علي وأيمن يونس، مختصة بشؤون كرة القدم، هؤلاء نجوم وأبناء نادي الزمالك. حريصون على الحفاظ على كيان كرة القدم".

وأكمل "لا مساس من اللجنة بكيان كرة القدم، سنساند وندعم الفريق بكل قوة".

واسترسل "بالنسبة للأمور المالية، سنبدأ الحصر اليوم في الخزينة ومن خلال هذا الحصر، سنرى المبالغ المتاحة ومن خلالها سنواصل مع كرة القدم والفريق".

وتابع "اليوم نعقد اجتماعا مع كرة القدم ونمنحها كل الصلاحيات".

وأردف "نحن على تواصل مع أحمد رمزي وأبدى استعدادا تاما على تولي المهمة، يتواجد حاليا خارج مصر في الكويت، لكنه أبدى استعداد للنزول والوقوف بجوار نادي الزمالك".

FilGoal.com كان قد أوضح مساء الأحد أن هناك تواصل قد تم مع أحمد رمزي للانضمام إلى لجنة الكرة في نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وتابع بكري حديثه حول تشكيل لجنة تنفيذية وتعيين مدير تنفيذي قائلا: "سيتم تشكيل لجنة تنفيذية دورها سيكون التنسيق بين الإدارات وإدارة النادي".

وواصل "بالنسبة للمخالفات المالية فالأمر متروك كليا لوزارة الشباب والرياضة".

وتابع "أطمئن كل عامل في نادي الزمالك أنه سيستمر والعمل سيستمر ولا مساس في النادي في جهة شطب أو ضم عضو أو غيره".

وأردف "كل العضويات المشطوبة التي حصلت على أحكام سننفذ هذه الأحكام، كل من شُطب وحصل على حكم سننفذه له فورا".

وأكمل "بالتأكيد هناك نية لبحث العضويات المشطوبة حتى من لم يلجأ للقضاء".

واستطرد "بكل تأكيد نرغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع، الأعضاء والجماهير".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وردا على سؤال بخصوص إصلاح العلاقات مع الأهلي قال: "علاقتنا مع الجميع في المنظومة الرياضية تسودها الاحترام والتقدير، سواء اللجنة الأولمبية أو اتحاد الكرة أو الأندية، العلاقة ستكون محترمة".

وتابع "بالتأكيد نحرص على عودة العلاقة الجميلة بين الأهلي والزمالك، ونهنئ النادي الأهلي على حصوله على دوري الأبطال، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة".

وأكمل حول مدة اللجنة: "مدة تواجد اللجنة ستكون لسنة، حتى حين بدء الانتخابات، سيكون لنا حق الدخول في الانتخابات لكننا لا نفكر في ذلك، نرغب في إعادة الأمور إلى نصابها فقط".

واسترسل "تم تشكيل لجنة حكماء من كمال درويش ومحمد فهمي عمر ومحمد عامر وأحمد مصطفى، وسيتم عقد اجتماع معها".

وأتم "هذه اللجنة ستكون مهمتها المشورة وإبداء الآراء المستنيرة، وستكون سندا في إدارة النادي".

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.