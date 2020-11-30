قائد ليفربول: أتمنى ألا يتوقف جوتا عن تسجيل الأهداف

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - برايتون

يتمنى جوردن هندرسون قائد ليفربول ألا يتوقف الوافد الجديد ديوجو جوتا عن التسجيل بعد بدايته النارية مع الحمر.

وسجل جوتا هدفه الثامن في آخر 8 مباريات في جميع المسابقات، وذلك في شباك برايتون يوم السبت.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "جوتا ظهر بمستوى رائع منذ يومه الأول معنا".

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وتابع "بدايته كانت ممتازة مع الفريق، وأتمنى ألا يتوقف عن تسجيل الأهداف".

وأضاف "لقد سجل هدفًا جميلًا كان سيكفي لفوزنا بمباراة برايتون، ولكن للأسف هذا لم يحدث".

وتعادل برايتون في الدقائق الأخيرة من لقاء الفريقين بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بهدف من ركلة جزاء.

ويستعد ليفربول لملاقاة أياكس في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بملعب أنفيلد.

ديوجو جوتا جوردن هندرسون ليفربول
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